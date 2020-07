Lukaku vuole il 30 e lode. L’Inter ha avuto ragione, ora il belga vuole placare la fame di trofei

Stagione straordinaria per Romelu Lukaku. Al primo anno di Inter, il centravanti belga ha convinto tutti grazie al suo rendimento e ai gol realizzati.

“A due giornate dal termine, più una gara sicura di Europa league, Romelu Lukaku attacca quota 30 gol in stagione, una vetta che in passato hanno scalato in pochi: Eto’o (37), Ronaldo (34), Milito (30). Siamo nel gotha degli attaccanti interisti, restando al passato recente, su una strada percorsa, in tempi di altro calcio, da monumenti come Meazza, Nyers, Angelillo. Lukaku ci è riuscito al primo colpo, aggiungendo ai 23 centri in campionato (15 in trasferta), 2 gol per coppa (Champions, Europa League, Coppa Italia)“, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Undici mesi sono passati fra il suo primo gol e l’ultimo in Serie A e non è mai rimasto a secco per un periodo superiore alle tre giornate. Continuità nell’eccellenza, insomma, con il predecessore Icardi almeno raggiunto a quota 29 (miglior bottino stagionale per Mauro). Un pareggio nei numeri che è un trofeo in più per uno dei pochi attaccanti che non sembra vivere per i numeri, realizzandosi prima come uomo-squadra e “facilitatore” che come terminale. Ora manca la cifra tonda e manca la lode, quell’Europa League che può placare la fame di trofei: il campionato belga e la F.A Cup col Chelsea (da comprimario) sono ricordi lontani”, aggiunge il quotidiano.