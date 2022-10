SM – Lukaku, precauzione inevitabile: sarà convocato con la Fiorentina se…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Romelu Lukaku si appresta a rientrare in gruppo. Ad inizio settimana, il centravanti belga farà dei controlli e, se ci sarà l'ok, tornerà ad allenarsi con il resto della squadra per essere poi convocato per la sfida di sabato prossimo contro la Fiorentina.

Il rientro di Correa permette ad Inzaghi e allo staff medico di non forzare la mano, precauzione fondamentale per non rischiare di perderlo anche per le prossime partite prima del Mondiale.