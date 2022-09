Lukaku e il forfait a sorpresa per Inter-Roma: “Sensazioni cambiate perché…”

“Le sensazioni degli ultimi giorni sembravano positive: Romelu ha sempre lavorato a parte, ma comunque in campo, mettendo la Roma nel mirino e sognando di riassaporare l’erba di San Siro per qualche minuto nel big match di sabato. Ma ieri il vento è cambiato, le sensazioni sono tornate negative e l’assenza contro José Mourinho è diventata sicura. Romelu ha alzato bandiera bianca ieri, quando avrebbe dovuto svolgere una parte del lavoro con la squadra: sarebbe stato il segnale positivo tanto atteso. E invece niente: ancora differenziato, ancora solitudine, ancora delusione. Perché Romelu muore dalla voglia di tornare, di aiutare la squadra in questo periodo delicato. Ma c’è solo un diktat al quale non si può sfuggire in questo momento: vietato rischiare. Lukaku non ha una muscolatura comune: i suoi 100 kg e il tipo di gioco fatto di allunghi continui impongono una frenata preventiva, per non rischiare una ricaduta che sarebbe devastante sia per l’Inter sia per lo stesso giocatore a un mese e mezzo dal via del Mondiale in Qatar”, si legge.