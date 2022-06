Lukaku, futuro tutto da scrivere: per i bookies è testa a testa Chelsea-Inter

L'attaccante belga non ha nascosto il suo desiderio di tornare in nerazzurro, ma la trattativa rimane complicatissima

Secondo Betclic, l'Inter resta una delle candidate in caso di trasferimento di Lukaku, con una quota di 2.25. Quella più bassa resta però l'1.50 di una permanenza a Londra, come uomo simbolo del nuovo Chelsea che dopo anni ha salutato Abramovich. Oltre a Inter e Chelsea, non mancano le alternative. Su tutte il Bayern Monaco che cerca un sostituto all'altezza del partente Lewandowski: i tedeschi sono quotati a 5, seguiti a breve distanza dal Tottenham di Conte (uno che Lukaku lo conosce bene!) a 7. Distanziati il Barcellona a 20, l'Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain a 25. Sempre a 25, ecco due rivali del Lukaku interista: il Milan neo Campione d'Italia e quella Juventus che qualche anno fa aveva provato vanamente l'assalto. Nel lotto delle italiane compare anche il Napoli, a cui Betclic assegna una quota di 50.Tante le altre chance ancora in piedi, dal Real Madrid Campione d'Europa (30), un approdo in MLS (50), Arsenal (75), Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool e Everton (100).