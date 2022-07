Lukaku ritrova il suo mondo, riecco la LuLa. CdS: “E se fosse già in campo a Lugano?”

"Dopo l’accoglienza dei tifosi ricevuta il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto, ieri Lukaku ne ha avuta un’altra. E un’ora dopo ha potuto vedere la vettura bianca dell’attaccante che faceva il suo ingresso nel centro sportivo. Per Big Rom è stato come ritrovare le vecchie abitudini. Tornare era quello che voleva e perché ieri è stato come coronare il suo sogno per la seconda volta. E il suo sorriso è stato ricambiato da tutti, dai magazzinieri, dai camerieri, da tutti coloro che lavorano alla Pinetina", racconta il Corriere dello Sport.

"Già ma l’incontro speciale è stato quello con Lautaro, non solo il suo partner, ma anche suo “ fratello ” in attacco. Anche per il “Toro” era il primo giorno dopo le vacanze. Sono arrivati a pochi minuti di distanza e poi si sono ritrovati negli spogliatoi: un abbraccio forte, intenso, sentito. Per l’occasione, in mattinata, alla Pinetina c’era pure la dirigenza al completo. Inzaghi, probabilmente, non lo ammetterà mai, ma se li mangiava con gli occhi quei due, Lukaku e Lautaro, che ora guideranno il suo attacco. Big Rom ha comunque voluto gustarsi fino all’ultimo questa giornata ed è stato tra gli ultimi a lasciare il centro sportivo. Erano quasi le 21, quasi 12 ore dopo il suo arrivo. E se al mattino era sfrecciato senza fermarsi, all’uscita si è fermato per salutare chi ancora lo stava aspettando. E se, ovviamente assieme a Lautaro, fosse già in campo martedì a Lugano?", aggiunge il quotidiano.