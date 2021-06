Inter, Lukaku al centro. Ma non solo: “C’è un gioiello incedibile al pari di Rom”

Non c'è solo il belga sulla lista degli intoccabili in casa nerazzurra: lo riporta Il Giorno

"Se c'è un giocatore da cui Simone Inzaghi vorrebbe ripartire per la sua Inter, quello è Romelu Lukaku". Apre così, Il Giorno, il proprio focus sull'Inter, confermando la linea di molti: il centravanti belga sarà il principale punto fermo della gestione Simone Inzaghi nella prossima stagione. Spiega il quotidiano: "Un'idea condivisa con la dirigenza, che ha messo il belga in fondo alla lista dei cedibili, pur sapendo che quasi certamente bisognerà rinunciare a uno degli elementi più forti in rosa. L'obiettivo dell'Inter è quello di privarsi di uno solo tra i campioni in squadra. Come detto, Lukaku è quello che meno di tutti si vorrebbe veder partire, alla pari con Barella".