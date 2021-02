Inter, giorni intensi per Lukaku: prima la Juve, poi la Procura per lo scontro con Ibrahimovic

Saranno giorni piuttosto intensi per Romelu Lukaku. Big Rom, infatti, prima avrà il compito di trascinare l’Inter nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, nella speranza di centrare l’impresa finale. Poi, per lui sarà il momento di deporre in Procura Federale in merito alla rissa con Ibrahimovic nel derby di Coppa. Scrive Tuttosport:

“Lukaku e Lautaro Martinez per la prima volta domani saranno titolari in Coppa Italia complice la squalifica di Alexis Sanchez che finora è sempre partito dal primo minuto nella manifestazione. Con loro, Conte metterà in campo 32 gol stagionali che si aggiungeranno ai 6 di Achraf Hakimi pure lui assente nella partita di andata per squalifica. Per Lukaku sarà una settimana intensa anche fuori dal campo: dopo quella di Zlatan Ibrahimovic è infatti attesa pure la sua deposizione alla Procura federale per la furiosa gazzarra tra i due nel derby di Coppa Italia“.

(Fonte: Tuttosport)