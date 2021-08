Lukaku, giro ‘turistico’ a Cobham: “In spogliatoio vidi Drogba. Tutti risero perché io…”

Un giro 'turistico' a Cobham, per ricordare vecchi aneddoti e osservare i cambiamenti di un club in continua crescita

Un giro 'turistico' a Cobham, per ricordare vecchi aneddoti e osservare i cambiamenti di un club in continua crescita. Intervistato da Chelsea TV, Romelu Lukaku ha osservato, durante una passeggiata, alcune migliorie apportate dal club inglese al centro d'allenamento:

"E' cambiato tutto, perché per esempio lì (indica un punto, ndr) c'era un muro e non tutta questa attrezzatura. Ora la palestra sembra molto più professionale. E' sempre stata di buon livello, ma ora ci sono più attrezzi. Si vede che il club è in continua crescita e vuole migliorare sotto ogni aspetto. Ero molto nervoso la prima volta che sono entrato nello spogliatoio, che era un po' diverso perché qui c'era una porta, questo era il posto di Cech e degli altri portieri (indica un altro punto, ndr)". Poi, indicando, dice: "Qui c'era Paulo Ferreira, poi Malouda, io e ricordo che quando sono entrato Didier Drogba era seduto qui. Non ci potevo credere, ero a bocca aperta, gli ho solo detto 'ciao'. E' stato divertente, tutti ridevano e il nostro legame è iniziato lì".