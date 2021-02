Inter, Lukaku sempre in gol contro il Milan. E domani ritrova Ibrahimovic

I nerazzurri si aggrappano ancora una volta all'attaccante belga, autentica sicurezza nei derby fin qui giocati

Un'autentica sentenza: si potrebbe definire in questo modo Romelu Lukaku quando incrocia il Milan. L'attaccante belga, nei 4 derby fin qui giocati, è sempre andato a segno, e punta a ripetersi nella stracittadina di domani pomeriggio. Un'occasione per aiutare l'Inter a consolidare il primo posto in classifica e, come scrive Tuttosport, mettersi definitivamente alle spalle la rissa con Ibrahimovic in Coppa Italia: "I giorni successivi all'episodio, Lukaku li aveva vissuti male, passando da uno stato d'animo d'arrabbiatura - lo si era visto nelle "non" esultanze contro il Benevento quattro giorni dopo - a uno di tristezza. Non si riconosceva in quella persona che in campo aveva insultato Ibra e la sua famiglia, ma il fatto che Zlatan avesse toccato (a parole) sua mamma e le sue origini africane tirando in ballo il rito voodoo, lo aveva trasformato, come la rabbia che portava Bruce Banner a diventare Hulk".