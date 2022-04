Lukaku, 25 minuti e un’occasione. Tuchel: “Era molto importante. Poteva darci slancio”

L'allenatore, con la stampa inglese, ha parlato anche dell'unica palla che l'attaccante belga ha avuto a disposizione per segnare contro il Real

Se non si è pentito di aver scelto il Chelsea, poco ci manca. Di sicuro Lukaku non aveva queste aspettative quando ha scelto di lasciare l'Inter e tornare in Premier League per dimostrare quanto vale. Perché non ci è riuscito finora. Il feeling con Tuchel non è mai decollato e anche con il resto della squadra. Tanto che ieri sera, come ha fatto intendere Cambiasso, anche quando è entrato gli sono arrivati pochissimi palloni giocabili. Uno in particolare che poteva essere il gol che avrebbe accorciato le distanze dal Real in vista della partita di ritorno.