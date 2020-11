CdS – Inter, Lukaku non è ancora guarito: novità a breve. Addirittura in Belgio si parla di…

Giornata di riposo concessa da Antonio Conte alla sua squadra. Come riferisce il Corriere dello Sport, gli unici a presentarsi oggi al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile saranno gli infortunati. Stiamo parlando di Sensi, Vecino e Romelu Lukaku, che spera di recuperare per la sfida di domenica a Bergamo contro l’Atalanta.

Il quotidiano spiega che l’attaccante belga non è guarito dal risentimento muscolare all’adduttore sinistro e l’obiettivo è non forzare. In Belgio si parla addirittura di stiramento di primo grado, problema non ha permesso al commissario tecnico Martinez di convocarlo in nazionale. Lukaku verificherà le risposte del muscolo tra domani e sabato per capire se potrà essere a disposizione di Antonio Conte contro l’Atalanta di Gasperini.