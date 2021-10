Martinez: “Italia ha meritato di vincere Europei. Lukaku, con Henry può…”

Il Ct del Belgio ha parlato dell'ex giocatore nerazzurro e di come il suo rapporto con l'ex giocatore francese abbia aumentato la sua consapevolezza

«La differenza è stata che nel primo tempo contro l'Italia non siamo stati noi stessi. È stato un avvio difficile, per i primi 45 minuti non abbiamo giocato come potevamo. Ci sentiamo un po' tristi perché quando giochi in un torneo importante devi essere te stesso, ma l'Italia ha avuto uno slancio incredibile, non perdeva da molto tempo e si è adattata meglio al gioco. Nel secondo tempo siamo migliorati, stavamo prendendo il controllo della partita, abbiamo creato abbastanza occasioni per segnare, ma il calcio è uno sport nel quale vanno colte le occasioni altrimenti non puoi dimostrare di meritare di vincere o meno. Eravamo più maturi in quella partita ma chiarament abbiamo affrontato un'Italia che ha meritato di vincere gli Europei».