Costacurta: “Ibra-Lukaku? Certe cose le facevo con più eleganza. Mi ha sorpreso…”

«Ibra-Lukaku? Sono un papà a sono stato in campo tanti anni. Mi ha sorpreso la veemenza e il tempo lungo dello scontro. Per venticinque anni ho giocato da professionista e gioco da dilettante, si va muso a muso. Chiaro che non fa piacere. Io lo facevo con più eleganza anche forse dicendo delle cose peggiori. Io dicevo ‘ammazza che alito che hai’ quando qualcuno veniva vicino. O fargli girare le scatole dicendo tipo ‘ma chi sei’ agli avversari». Così Costacurta, a Skysport, ha parlato di quanto successo nel derby tra il giocatore svedese e l’interista che sono andati muso a muso e sono stati squalificati per una giornata. Il milanista per l’espulsione (doppio giallo) poi rimediata in partita e il nerazzurro perché era diffidato e in occasione della provocazione di Ibra aveva ricevuto un cartellino. Salterà la partita di andata contro la Juventus valida per la semifinale di Coppa Italia, in programma il 2 febbraio a San Siro. Ma la Procura della FIGC ha aperto un’indagine in merito all’episodio.

(Fonte: SS24)