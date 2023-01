Lukaku: “Ibra? Spero torni presto. Rispetto per quanto fatto con quella squadra lì”

Nel corso dell'intervista (leggila qui) concessa ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, anche in vista della Supercoppa con il Milan: "Il murales con Ibra è iconico. Io non voglio vedere i grandi giocatori fuori per tanto, c'è sempre rispetto per le cose che ha fatto in carriera: ha vinto tantissimo, ha fatto belle cose per l'Inter e adesso per quella squadra lì... La gente vuole vedere queste partite, due giocatori che vogliono vincere: spero che torni il più presto possibile, vediamo in campo".