Si parla ovviamente della grande vittoria per 3-2 dell’Inter contro il Moenchengladbach in Champions League, sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore.

Ecco come titola il quotidiano: “Lukaku il magnifico. Battuto il Borussia (3-2), e ora spareggio con lo Shakhtar a San Siro. Il centravanti protagonista del rilancio nerazzurro in Champions. La prima rete la firma Darmian“.

(Fonte: Corriere dello Sport)