Lukaku, il problema non sembra allarmante. “E l’Inter ha un immediato rimedio”

Romelu Lukaku tiene in apprensione tutta l’Inter. Il belga è infatti stato sostituito nella gara col Crotone per una contrattura al quadricipite, che andrà approfondita in questi giorni con gli esami strumentali. Spiega in merito il Corriere dello Sport: “Contrattura al quadricipite è stata la prima diagnosi ma ci vorrà ancora qualche ora per definire il quadro della situazione. Anche se il problema alla coscia destra non sembra così allarmante. Mercoledì contro la Sampdoria il belga – reduce dal suo 50esimo gol con la maglia dell’Inter – non verrà comunque rischiato.

Si avanza con cautela, il calendario lo suggerisce. Proprio come successo in Samp-Inter dello scorso campionato, con Lukaku in panchina a ridosso del ciclo di ferro con le sfide a Barcellona (comunque saltata, come due mesi fa Big Rom disertava Madrid) e Juve. Il derby d’Italia – ma pure il viaggio all’Olimpico di domenica prossima – deve inglobare il miglior Lukaku. Un ritrovato Sanchez, in panchina mentre l’Inter strapazzava il Crotone, è l’immediato rimedio in un attacco privo del realizzatore numero uno“.