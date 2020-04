TS – Lukaku, molto più di un bomber: con lui l’Inter tornerà presto ad altezza scudetto

Una grande prima stagione con la maglia dell’Inter, quella giocata da Romelu Lukaku. Che, prima dello stop per la pandemia da coronavirus, aveva giocato a ritmi serrati, rappresentando il vero pilastro dell’attacco di Antonio Conte. Uno che lo ha fortemente voluto per provare, nei prossimi anni, a spezzare il dominio in Italia della Juventus. Scrive Tuttosport:

“Senza la pandemia, Romelu Lukaku avrebbe già battuto il suo record di gol in stagione, ventisette. Basta questo per fotografare l’impatto del belga sul mondo Inter (23 reti in 35 gare prima dello stop). Lukaku è l’icona voluta da Conte e Suning per portare l’Inter in una nuova dimensione. Pietra angolare di un progetto che riporterà l’Inter nel prossimo biennio ad altezza scudetto. Suning ha preso l’unico giocatore sul mercato che poteva porsi come contraltare al comunque inarrivabile Cristiano Ronaldo“.

(Fonte: Tuttosport)