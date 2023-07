Bergomi: “Lukaku legato all’Inter, non so se c’è forza ma importante trattenerlo”

« Lukaku ha lasciato l'Inter come è successo a Tonali, non poteva rifiutare e il club nerazzurro aveva bisogno in quel momento, ma è sempre stato legato ai colori nerazzurri». Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato così del belga che domani non si presenterà al raduno del Chelsea di comune accordo col club inglese.

«Non so se l'Inter ha la forza di andarlo a prendere ma è importante per il suo senso di appartenenza, per il rapporto con Lautaro, e con Thuram farebbero un bell'attacco. A Inzaghi per come gioca servono 4 punte, quando le ha avute tutte e quattro è riuscito a fare molto bene», ha sottolineato ancora l'ex capitano nerazzurro.