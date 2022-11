Lukaku in Belgio col via libera Inter. Atalanta? Difficile. Per il ct è “insostituibile”

L’attaccante dell’Inter è in Belgio per curarsi e rientrare il prima possibile senza correre rischi

Andrea Della Sala

Dopo la ricaduta, Lukaku ha deciso di curarsi in Belgio. Ora l’obiettivo è rientrare per il Mondiale e poi essere presente per l’Inter a partire da gennaio.

“Romelu Lukaku è volato in Belgio per essere curato dallo staff medico della Nazionale e tentare quindi il recupero in vista del 23 novembre, quando i Diavoli Rossi debutteranno al Mondiale contro il Canada. Non ancora tecnicamente impossibile, ma comunque difficile, che l’attaccante dell’Inter possa tornare a disposizione di Inzaghi nell’ultima partita prima della sosta, a Bergamo contro l’Atalanta, domenica 13 (ore 12.30). L’indolenzimento alla cicatrice del muscolo flessore, patita contro la Sampdoria nel secondo spezzone in pochi giorni, dopo due mesi di assenza, ha allarmato l’attaccante, che a 29 anni non vuole perdere quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale”, si legge sul Corriere della Sera.

“Così, con il via libera dell’Inter, Lukaku si è affidato allo staff medico belga, in costante contatto con il professor Volpi. Altri esami al muscolo infortunato sono previsti la settimana prossima, poi Lukaku valuterà il piano di rientro che realisticamente sarà graduale, per tornare in condizione per il Mondiale e non rischiare altri stop, deleteri anche per l’Inter. Come ha ricordato il c.t. del Belgio Martinez: «Romelu per noi è insostituibile». Inzaghi invece sfrutta il momento d’oro di Dzeko e Lautaro. Ma da gennaio avrà bisogno della versione migliore di Lukaku”, aggiunge il quotidiano.