Corsport: “Lukaku-Inter, le modalità dell’addio hanno incrinato i rapporti”

Se oggi Marotta e Ausilio avranno la garanzia di poter contare su Dzeko per la prossima stagione, Romelu sarà "liberato"

Tra i grandi assenti nella gara di ieri contro il Parma c'era Romelu Lukaku, che ha ottenuto il permesso di non giocare visto l'ormai imminente trasferimento al Chelsea. Questo il punto sul suo addio dal Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda il belga ieri mattina era ad Appiano Gentile insieme agli ex compagni che hanno provato le palle inattive, mentre lui ha lavorato in palestra. Al termine pranzo tutti insieme, poi, mentre l'Inter è partita alla volta di Parma in pullman, Big Rom è rientrato a casa. Al momento non ha l'ok da parte del club nerazzurro per volare a Londra e sostenere le visite mediche.