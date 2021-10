Infortunio Lukaku, Tuchel: “Out due partite, poi vedremo. Ma lui non è preoccupato”

L'ex attaccante nerazzurro ha rimediato una distorsione alla caviglia in CL e il suo allenatore ne ha parlato in conferenza stampa

Se le prime voci parlavano di un mese stop, il tecnico ha spiegato: «Non ci sono grosse novità per Romelu e Timo. Posso dire che sono fuori per domani e saranno fuori per la partita contro il Southampton e poi da lì vediamo cosa succederà. Non credo che abbia alcun senso fare speculazioni su quanto tempo resteranno fuori. Il fatto è che non si sa mai. Certe cose possono essere più brevi o più lunghe del previsto. L'unica cosa che posso dirvi con certezza è che sono entrambi in cura, sono entrambi positivi, non sono troppo preoccupati e sono sicuramente out per le prossime due partite, poi vedremo».