Lukaku apre le porte del suo salotto. Tanti interisti: “Torna a Milano”

Il belga mostra gli ultimi trofei in bella mostra in casa sua e i sostenitori interisti gli scrivono che lo stanno aspettando a Malpensa

Di lui in Belgio parlano perché venerdì si è fatto male ad una caviglia e non sanno ancora se ci sarà nella gara contro la Polonia. Intanto Romelu Lukaku fa parlare di sé per le voci di mercato che lo vogliono in partenza dal Chelsea che sia per il ritorno all'Inter o per un ritorno tra le braccia di Conte, al Tottenham.