Corsport: “Lukaku all’Inter ha coronato un sogno. Ora è motivato per l’Europeo”

Il quotidiano interpreta le parole del centravanti belga a HLN in vista dell'Europeo che per i Diavoli Rossi è una grande occasione

Adesso o mai più. E' un'occasione d'oro per il Belgio, che quest'anno punta al bersaglio grosso, ovvero la vittoria dell'Europeo. Trascinato dai gol di Romelu Lukaku, che sogna il successo anche con la sua nazionale: "Lukaku, come tutto il Belgio, è motivato a vincere dopo anni di ottimi risultati ma nessun trofeo. Diversamente è andata all’Inter dove, come dichiarato ai microfoni di Hln.be alla vigilia del match, Romelu ha «coronato un sogno». Poi la stoccata ironica al grande avversario di quest’anno - ma assente agli Europei - Ibrahimovic: «Tra lui e me scelgo me. Amo me stesso». Il Belgio però non è solo il suo numero 9: è una Nazionale dalla qualità impressionante e che si candida finalmente ad arrivare fino in fondo", si legge sul Corriere dello Sport.