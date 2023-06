Gds – Lukaku, l’Inter deve trovare il modo di acquistarlo a titolo definitivo. Il Milan…

Se l’Inter vuole Romelu Lukaku, deve trovare il modo di acquistarlo a titolo definitivo. È quanto sottolinea la Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra Inter e Chelsea per il giocatore belga. Big Rom continua a ripetere che vuole i nerazzurri e ha detto no all’Arabia Saudita. "Ma come Big Rom è sicuro che il suo posto sia ancora in Champions, così il Chelsea è certo che l’addio al suo più grande investimento di sempre nel mercato estivo avverrà solo con una cessione a titolo definitivo, e non in prestito come sperava l’Inter. È su questo che sta facendo leva il Milan".