Lukaku-Inzaghi, feeling immediato. E l’Inter non teme mexi offerte dalla Premier

Prima giornata di allenamenti con il nuovo allenatore e il suo staff per l'attaccante belga, rientrato dalle vacanze

La terza stagione con la maglia dell'Inter di Romelu Lukaku è iniziata ufficialmente ieri: l'attaccante belga, terminate le vacanze, si è aggregato al gruppo e ha avuto modo così di conoscere il nuovo allenatore Simone Inzaghi e il suo staff. Tra il bomber e il neo tecnico nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, l'intesa sarebbe già evidente: "Tra i due il feeling è notevole ed è nato non solo nella chiacchierata di domenica sera alla Pinetina, ma anche con le telefonate e i whatsapp delle ultime settimane. Simone vede in Romelu una macchina da gol capace di abbattere qualsiasi difesa, un centravanti polivalente in grado di far salire la squadra con i lanci lunghi, di dialogare con i compagni venendo incontro, ma anche di attaccare la profondità. Anche il belga, però, è affascinato dall'esperienza con Inzaghi e non si è messo in modalità... "vedova di Conte". Tutt'altro".