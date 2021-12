Lukaku: “Inzaghi top, con me vero uomo. Con lui l’Inter può vincere perché…”

Le parole del belga su Inzaghi: "Inzaghi come rapporto umano e come allenatore io lo metto al top, anche se non abbiamo passato tanto tempo insieme"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea ed ex Inter, ha parlato così di Simone Inzaghi: "Lui è stato bravissimo con me, dall'inizio alla fine lui e il suo staff sono stati veri uomini. Lui mi ha chiamato dopo che la società lo ha annunciato: ha chiamato Samir Handanovic e poi ha chiamato me. Io ero a fare un giro con gli amici e mi ha spiegato come voleva giocare con me: io lo conoscevo perché allenava mio fratello e lui mi ha sempre detto cose belle su di lui. Inzaghi come rapporto umano e come allenatore io lo metto al top, anche se non abbiamo passato tanto tempo insieme. Inzaghi tatticamente è forte, le sue squadre hanno fatto sempre moltissimi gol. Io sapevo che lui potesse dare questo step in più alla squadra: non gioca più come prima, gioca di più, tanti giocatori fanno gol. Sapevo che ci fosse possibilità di vincere con Inzaghi".