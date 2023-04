Lukaku, la Juventus: “Al lavoro per individuare i responsabili dei gesti razzisti”

La Juventus, "come sempre, sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera". Lo precisa la società bianconera, all'indomani degli episodi nella semifinale di Coppa Italia con l'Inter all'Allianz Stadium. "Anche in questo caso - aggiunge la Juventus - nei confronti dei responsabili sarà applicato il "codice di gradimento"".