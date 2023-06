Lukaku e Koulibaly, l’Inter sogna il doppio colpo: il piano di Ausilio

"L'Inter è a Londra e ha chiesto ufficialmente al Chelsea i prestiti di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Quanto emerso dunque nel vertice di martedì fra la dirigenza e Inzaghi, si è tramutato già ieri nella prima missione del mercato estivo 2023". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle mosse di mercato dell'Inter, con Ausilio nella capitale inglese per avviare i colloqui con il Chelsea.

Lukaku

"Il ritorno di Lukaku è una precisa volontà di tutte le parti in causa, fronte nerazzurro (società, Inzaghi e giocatore). Già nel giugno scorso Inter e Chelsea si erano strette la mano, una sorta di “gentleman agreement”, per ritrovarsi a fine stagione ’22-23 e rinnovare il prestito per un’ulteriore stagione. L’annata di Lukaku è stata particolare, fino a marzo il belga non ha ingranato, ma il suo bel finale - Istanbul escluso - ha convinto tutti sulla necessità di averlo ancora in rosa per puntare allo scudetto", spiega il quotidiano. L'Inter vorrebbe spendere meno dei 20 mln spesi quest'anno tra prestito e stipendio mentre il Chelsea punta a mantenere le stesse condizioni.