Lacrime, panchina spaccata con un pugno e delusione: giornata no Lukaku, ora testa all’Inter

Alessandro Cosattini

La delusione, fino alle lacrime. Non c’è pace per Romelu Lukaku, ieri protagonista in negativo nell’eliminazione dai Mondiali del suo Belgio. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport: “La panchina spaccata con un pugno, la delusione per quelle occasioni mancate e la tristezza per la prematura eliminazione al Mondiale. «Romelu Lukaku quei gol li avrebbe fatti a occhi chiusi» hanno scritto in Belgio dopo il pari con la Croazia costato caro alla nazionale che 4 anni fa, in Russia, arrivò fino alle semifinali.

Le condizioni dell’attaccante hanno fatto la differenza, purtroppo per i Diavoli Rossi in negativo. Ma lo stato di forma di Big Rom adesso è già diventata inevitabilmente una questione tutta dell’Inter, che spera di ritrovarlo tirato a lucido alla ripresa del campionato, il 4 gennaio, contro il Napoli. Dopo le occasioni fallite contro la Croazia Thierry Henry, che nel Belgio è un assistente di Roberto Martinez, ha provato a consolarlo mentre era in lacrime. Si fa anche il suo nome per il nome di successore del ct, che ieri ha annunciato la fine della sua storia con la nazionale”, si legge.