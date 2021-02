Inter, Lautaro e Lukaku al top. Motivi extra-campo: “Rom immancabile da quando…”

I due centravanti hanno le loro motivazioni per segnare in continuazione: ecco il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport

Mattatori contro la Lazio, mattatori nel derby: riecco i veri Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due centravanti sono finalmente tornati a segnare con grande continuità e a decidere le partite e, secondo Tuttosport, i motivi sono anche extra-campo: "Il rendimento dei due è anche figlio della ritrovata serenità fuori dal campo: da quando mamma Adolphine e il piccolo Romeo sono tornati a vivere con lui a City Life, Lukaku è tornato immarcabile per gli avversari. Mentre Lautaro ha una motivazione in più per segnare: dedicare i suoi gol alla piccola Nina".