Lukaku e Lautaro, già raggiunta quota 30: certezza Inter, può bastare per lo Scudetto?

L’Inter riparte nel segno di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: i due attaccanti nerazzurri sono stati ancora una volta i trascinatori della squadra, e contro i tre gol segnati al Napoli salgono a 30 gol complessivi (16 il belga, 14 l’argentino). Numeri incredibili, sottolineati così da La Gazzetta dello Sport: “Questo 2020 assomiglia tanto all’anno precedente: guardi l’Inter e come ti sbagli, la Lu-La splende pure sul lungomare di Napoli. Non li fermi mica, Lukaku e Lautaro. Quota 30, va bene uguale? Non serve per andare in pensione. Ma forse per vincere lo scudetto, questo sì. Trenta gol stagionali insieme, all’inizio di gennaio: l’andamento lento lasciatelo a Tullio De Piscopo. Qui si canta vittoria, servivano loro per ridare all’Inter una vittoria che da queste parti mancava dal 1997. Servivano loro, ancora una volta, per rispondere a CR7“.