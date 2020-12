Lukaku, atteggiamento da leader in campo: “Ai suoi compagni ha detto in tutte le lingue…”

L’Inter è appena passata in vantaggio ma dopo un primo tempo di stallo. L’ha sbloccata Lautaro Martinez su assist di Hakimi, ma non ci si può accontentare. È esattamente il concetto espresso da Lukaku ai suoi compagni. Il belga, da bravo leader, trascina i suoi compagni durante la sfida con Verona. L’attaccante spinge gli altri nerazzurri al raddoppio. “Ha chiamato Young e in inglese gli ha detto che deve essere fatto il secondo gol. Poi ha chiamato Lautaro e glielo ha detto in spagnolo. Stessa cosa ha detto in italiano ai giocatori italiani in campo“, ha spiegato a Skysport l’inviato a bordo campo Matteo Barzaghi.

(Fonte: Skysport)