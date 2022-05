Ts – Lukaku, vuoi l’Inter? Liberati del Chelsea. Big Rom e Dybala insieme? In linea teorica…

L'attaccante belga da settimane manifesta la volontà di tornare a Milano. Operazione difficile ma non impossibile

Romelu Lukaku si è pentito amaramente di aver lasciato l'Inter un anno fa. Nelle ultime settimane Big Roma ha lanciato chiari segnali al mondo inter: vuole tornare, anche a costo di dimezzarsi l'ingaggio. L'attaccante ha chiesto e ottenuto un incontro fissato per domani tra i dirigenti nerazzurri e il suo avvocato, Sebastien Ledure, per capire se ci sono margini di manovra per un suo ritorno a Milano. Tutto dipenderà dal Chelsea, Lukaku può tornare a Milano solo in prestito. "Essendo l’impalcatura dell’operazione assolutamente difficile da realizzare, all’Inter stanno dando il giusto peso alle idee di Big Rom", sottolinea Tuttosport.

"Come sottolineato, fatto che Lukaku sia assolutamente determinato a tornare a Milano rende l’intrigo interessante, anche se l’Inter le sue mosse per puntellare l’attacco le ha già fatte andando in altre direzioni, come prova l’incontro avuto con un intermediario legato a Paulo Dybala. Piuttosto, prima di chiudere, Marotta e Ausilio hanno la necessità di liquidare Arturo Vidal e Alexis Sanchez rendendo l’ingaggio della Joya economicamente sostenibile. In linea teorica, l’argentino potrebbe anche coesistere con l’arrivo di Lukaku, ma - in quel caso - andrebbe liberato pure Edin Dzeko (ma qui si sfiora il fantacalcio)".