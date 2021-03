EDICOLA TS – Lo Cicero: “Lukaku da 6 Nazioni. Quando parte in velocità…”

La prima pagina di Tuttosport propone l'intervista a Lo Cicero che tesse le lodi di Lukaku, dominante dal punto di vista fisico

"Lukaku da 6 Nazioni". Recita così il titolo del taglio alto dedicato da Tuttosport a Lukaku sulla prima pagina di sabato 6 marzo 2021. Lo Cicero, ex colonna della Nazionale di rugby: "Quando parte in velocità o lo anticipi o puoi solo prendergli la targa, come succedeva con Lomu. Bravo Conte, guardando Conte si vede che ha allenato in Inghilterra", si legge nel trafiletto dedicato all'Inter. La copertina è dedicata all'intervista all'agente Morabito: "Milinkovic-Juve è l'anno giusto. Questa volta la trattativa per il serbo può andare in porto, Paratici rinnoverà, Dybala probabilmente sarà sacrificato per fare cassa. I bianconeri hanno detto no al City per Rabiot".