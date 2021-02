SOCIAL / Lukaku, giornata di relax: il look non passa inosservato

Il belga ha postato una storia su Instagram: giubbino e lacci arancioni abbinati, Big Rom è chic pure quando veste casual

Non passa inosservato. Per caratteristiche fisiche e spalle larghe, ma pure per i colori sgargianti del look scelto per il suo giorno di riposo. Il secondo concesso da Conte a lui e al resto dell'Inter. Romelu Lukaku ha scelto l'arancione: giubbino e lacci delle colore sulle scarpe che proteggono i suoi piedi, amatissimi dagli interisti. Perché, diciamolo, alla fine sono quelli che continuano a regalare emozioni e gol a raffica. Proprio ai tifosi il giocatore nerazzurro ha risposto su Twitter ad alcune domande: "Mi concentro sul presente e guardo alla prossima partita. Fin qui ho amato tutti i momenti vissuti all'Inter, solo che sento la mancanza dei tifosi negli stadi".