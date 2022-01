TS – Lukaku non nuovo a certe manfrine. “Non si fa peccato a pensare che…”

A tre giorni dall'uscita dell'intervista a Sky, Romelu Lukaku continua a far discutere: ecco cosa scrive Tuttosport

A tre giorni dall'uscita dell'intervista a Sky, Romelu Lukaku continua a far discutere. "È fondato il sospetto che l’intervista-bomba concessa a Sky abbia come fine ultimo non quello di tornare all’Inter, ma di forzare l’addio per abbracciare Antonio Conte che ha trovato esilio al Tottenham. Non si fa peccato a pensare che se Big Rom l’avesse saputo, avrebbe certamente fatto di tutto per raggiungere l’antico maestro. Oggi, l’unica strategia per riuscirci, è andare allo scontro frontale con Thomas Tuchel e con il club. Il belga non è nuovo a certe manfrine: anche per favorire l’addio dal Manchester United utilizzò la stampa per annunciare il divorzio", analizza l'edizione odierna di Tuttosport.