L’Inter coccola Lukaku: “Dopo l’addio di Conte Rom preoccupato, ci ha pensato Inzaghi”

L'addio di Antonio Conte all'Inter è stato un duro colpo per Romelu Lukaku, che con l'ex allenatore nerazzurro aveva un rapporto unico

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l'addio di Antonio Conte all'Inter è stato un duro colpo per Romelu Lukaku, che con l'ex allenatore nerazzurro aveva un rapporto unico. Ma il club nerazzurro e il nuovo tecnico Simone Inzaghi sono arrivati subito in soccorso del loro totem, come sottolinea la rosea: