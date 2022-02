Lukaku, frase criptica: “Se devi forzarlo, probabilmente non si adatta”. Siluro a Tuchel?

Un messaggio criptico, tutto da decifrare, ma che sicuramente farà discutere l'Inghilterra (e non solo) nei prossimi giorni

Un messaggio criptico, tutto da decifrare, ma che sicuramente farà discutere l'Inghilterra (e non solo) nei prossimi giorni. Romelu Lukaku, ex attaccante dell'Inter e oggi al Chelsea, ha pubblicato sul proprio profilo Snapchat una frase che in molti, in UK, hanno interpretato come un messaggio tutt'altro che conciliante nei confronti dell'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, con il quale il rapporto non sembra essere così idilliaco.