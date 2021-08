Lukaku, già pronto messaggio per i tifosi Inter. “In lui c’è del dispiacere ma…”

Manca solo l'ufficialità (dovrebbe arrivare domani) ma Romelu Lukaku, di fatto, è un nuovo giocatore del Chelsea

Due anni fa, Lukaku approdava all'Inter con tanta voglia di rivalsa dopo l'esperienza non brillantissima al Manchester United. "In questi due anni esatti Lukaku è comunque diventato un’arma di distruzione di massa in A e il re di una parte di Milano. Raramente il tifoso nerazzurro si era immedesimato tanto: attorno a San Siro ci sono un paio di murales in suo onore a confermarlo. Per questo, un po’ dispiace anche al belga perdere tanto amore, ma in Romelu ha prevalso l’ambizione superiore del club londinese, che ora scommette di nuovo su di lui: a Stamford Bridge Rom non aveva concluso il lavoro anni fa. Senza scordare la montagna di soldi in arrivo: lo stipendio che lo attende è da top, 12 milioni abbondanti più tre di bonus", ha sottolineato La Gazzetta dello Sport che poi conferma un colloquio Inzaghi-Lukaku. Il belga ha chiesto ed ottenuto di non essere impiegato nell'amichevole col Parma.