Inter, che Lukaku. Motivo extra-campo: “Al top da quando a Milano sono arrivati…”

C'è un importante dettaglio extra-campo che sta influendo sul rendimento fantastico di Romelu Lukaku: a raccontarlo è Tuttosport

La lite in Coppa Italia con Zlatan Ibrahimovic ha toccato nel profondo Romelu Lukaku. Il belga è rimasto scottato non tanto per lo scontro, quanto per i riferimenti dello svedese alla madre, figura più cara al mondo per il belga.