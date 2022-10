CdS – Inter, a Firenze possibile qualche minuto per Lukaku: per il Plzen Rom vuole…

Sembra quasi finita l'attesa per rivedere in campo Romelu Lukaku, fuori dal 28 agosto per un infortunio muscolare e ormai prossimo al rientro

Marco Macca

Sembra quasi finita l'attesa per rivedere in campo Romelu Lukaku, fuori dal 28 agosto per un infortunio muscolare e ormai prossimo al rientro. Secondo il Corriere dello Sport, il belga potrebbe giocare qualche minuto già in Fiorentina-Inter:

"L’attesa sembra ormai agli sgoccioli. Se non ci saranno nuovi intoppi, infatti, Lukaku tornerà tra i convocati per il match di sabato prossimo con la Fiorentina. Possibile che giochi anche uno scorcio di gara, così da testare la sua condizione e capire se potrà essere titolare il 26 ottobre contro il Viktoria Plzen. Superando i cechi, l’Inter guadagnerebbe la qualificazione alla seconda fase con una giornata di anticipo. Insomma, un’occasione da non sprecare".

(Fonte: Corriere dello Sport)