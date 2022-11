Lukaku-Mondiale, corsa contro il tempo. “Nessuna sicurezza medica tanto che…”

La presenza di Romelu Lukaku in Qatar con la maglia del Belgio è ancora in discussione: "Domani l’interista sarà comunque inserito nella lista dei 26 consegnata dalla federazione belga alla Fifa ma, al di là dei formalismi, non c’è certezza che al momento opportuno sarà davvero in campo. Per ora c’è speranza, pure fiducia crescente, ma non sicurezza medica. Di certo, punta al lieto fine il c.t. Martinez, che si priverebbe di tutti tranne che di Rom e che, per questo, è pronto a prendere dei rischi nelle convocazioni. Tra l’altro, non è un caso che l’ultimo e più importante esame medico sia stato spostato da ieri a domani, così da aggiungere ulteriori giorni utili per far assorbire il più possibile la ricaduta sulla cicatrice del vecchio infortunio", commenta La Gazzetta dello Sport.