Lukaku va al Mondiale? CorSport: “Il tormentone non sarà risolto almeno fino a domenica”

"La bilancia, per il belga, ora pende dalla parte di una convocazione al Mondiale. Nei 26 selezionati dal ct Martinez per il Qatar, Big Rom dovrebbe esserci: il tormentone però non sarà risolto almeno fino a domenica quando l’attaccante dell’Inter avrà chiari i risultati della risonanza magnetica. Tutto sta nell’avere Lukaku a disposizione entro la fine del girone. Martedì prossimo il Belgio comincerà il ritiro pre-mondiale, sei giorni più tardi (vigilia dell’esordio per il Belgio) sarà il termine ultimo per modificare la lista in caso di infortunio certificato".