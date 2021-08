Lukaku, il messaggio della Curva Nord: “Ti sei dimostrato come tutti gli altri”

I tifosi dell'Inter hanno imbrattato il murale fuori San Siro e mandato un messaggio dai toni duri al centravanti belga

Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea. Il belga ha lasciato l'Inter e Milano e si è imbarcato per Londra. In serata la Curva Nord ha espresso il proprio dissenso verso la cessione di Lukaku e verso la sua scelta di tornare in Premier League imbrattando il murale fuori San Siro.