Lukaku, Nagelsmann ‘mente’. In estate proprio il Bayern tentò di rubarlo all’Inter

L'Inter dovrà fare a meno di Lukaku contro il Bayern e non solo. Ma in estate proprio il club bavarese aveva fatto un tentativo con il Chelsea per il centravanti.

"Anche Nagelsmann dice le…bugie. In conferenza il tecnico del Bayern ha detto: «Con o senza Lukaku per noi non cambia niente». In realtà quest’estate proprio i bavaresi, perso Lewandoswki passato al Barcellona, hanno chiesto informazioni al Chelsea su Romelu. Ma nella testa del belga c’era solo il nerazzurro…", riporta La Gazzetta dello Sport