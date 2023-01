Inter, chi con Lukaku contro il Napoli? “Ieri in allenamento Inzaghi ha provato…”

"Lukaku c’è: 131 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal match in casa della Lazio dello scorso 26 agosto, sarà titolare. E Big Rom in campo dall’inizio contro il Napoli è anche un indizio sul tipo di partita che Inzaghi ha progettato". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'attacco dell'Inter contro il Napoli.

Dzeko o Lautaro

Al momento, secondo il Corriere dello Sport, Dzeko è favorito su Lautaro a fare da spalla a Lukaku anche se il Toro scalpita. "Un ulteriore dettaglio per completare il quadro della situazione: nelle prove di ieri, Inzaghi ha piazzato da una parte Correa-Dzeko e, dall’altra, Lukaku-Lautaro. In prima analisi, si tratterebbe di un chiaro indizio. Assieme al tandem belga-argentino, però, non c’era il resto della squadra titolare, ma diversi rincalzi. Insomma, indicazioni sparse, ma non certezze, pur mantenendo Dzeko in vantaggio, con la prospettiva che il Toro si trasformi nella carta da estrarre in corsa dal mazzo per cambiare la partita o per dare più freschezza al fronte offensivo", spiega il CorSport.