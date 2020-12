Inter, Lukaku top: numeri sempre più impressionanti. “Entro il 2021 ha l’obiettivo di…”

“Romelu Lukaku è carico”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole rilasciate da Romelu Lukaku a France Football. Un’intervista che lascia trasparire la grande tenacia di Romelu, che è arrivato ad avere una tale consapevolezza nei propri mezzi da non avere quasi più limiti. Lukaku nel 2020 è stato il quarto a segnare più di tutti (32 gol) tra campionato e coppe varie dopo Lewandowski (40), Ronaldo (35) e Haaland (33) anche se, con la Nazionale, il belga sale a quota 37, uno in meno di Ronaldo e due in meno di Haaland.

CINQUE PARTITE – L’obiettivo di Lukaku è provare ad agguantare il podio di queste speciali classifiche e, per farlo, avrà a disposizione ancora cinque partite, quattro di campionato e quella decisiva di Champions. Considerando il fatto che Haaland sia infortunato, il sorpasso ai danni del talento norvegese è alla portata, considerando il fatto che gli manchi appena un gol. E un altro grande obiettivo di Lukaku è toccare quota 300 gol in carriera: quello al Bologna è il 290°, traguardo impressionante per uno di 27 anni.

“Il suo obiettivo, però, è toccare questa quota il prima possibile, diciamo a inizio 2021. E visto che tornerà a indossare la maglia del Belgio solo a marzo, la spinta decisiva gliela dovrà dare l’Inter, per la quale finora nel 2020-21 ha battuto i portieri avversari 12 volte in 13 incontri: un gol ogni 81′. In campionato segna a San Siro da quattro incontri di fila. Numeri importanti per un bomber che non ha nessuna voglia di fermarsi”.