Obiettivo Villarreal per Lukaku. Il belga in pressing per partire già domani

Il centravanti dell'Inter vuole un'accelerata nella trattativa, spera di potersi giocare già il primo trofeo stagionale con il Chelsea

Il futuro di Romelu Lukaku è al Chelsea. L'attaccante ha fatto la sua scelta, vuole tornare in Premier e ora l'Inter cerca di massimizzare la sua cessione per ottenere più soldi cash possibili. Oggi dovrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti per cercare la quadra.

"Nel frattempo il giocatore vive questa situazione di attesa con apparente serenità. Non solo perché ha già un’intesa di massima con i Blues per un contratto quadriennale da 12 milioni a stagione più 3 di bonus. In ogni caso lui ci terrebbe a partire già domani, in modo da poter essere agli ordini di Tuchel per la Supercoppa europea di mercoledì prossimo contro il Villarreal. Ma non è scontato che tutto vada così velocemente. Indubbiamente se l’intesa sarà trovata in giornata, tutte le pratiche possono essere risolte in tempi ragionevoli", spiega La Gazzetta dello Sport.