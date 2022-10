Sky – Inter, Lukaku non convocato per Firenze: cosa c’è dietro la decisione

Cosa c’è dietro la scelta di Simone Inzaghi di non convocare Romelu Lukaku per Fiorentina-Inter. Lo svela il sito di Sky Sport

“Lukaku non convocato per la trasferta di Firenze: il recupero dell'attaccante procede per il meglio, ha svolto anche lavoro in gruppo negli ultimi giorni. Ma la decisione è quella di continuare a lavorare ad Appiano Gentile per raggiungere la migliore condizione possibile in vista delle prossime sfide di campionato e coppa”, si legge.