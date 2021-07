Inter, il messaggio social di Lukaku: “Proteggi la tua pace interiore”

Continua il periodo di vacanza per Romelu Lukaku, in attesa di rientrare a Milano per iniziare la nuova stagione in nerazzurro

Matteo Pifferi

Continua il periodo di vacanza per Romelu Lukaku, in attesa di rientrare a Milano per iniziare la nuova stagione in nerazzurro. Il centravanti belga ha pubblicato su Twitter una foto che lo ritrae in riva al mare con tanto di post motivazionale: "Proteggi la tua pace interiore".